Кастомайзинг в законе

Департамент шоссейных дорог намерен изменить правила, регламентирующие внесение изменений в конструкцию автомобилей. Для тех предпринимателей, бизнес которых связан с перестройкой автомобилей, это хорошая новость, поскольку новые правила должны стать менее жёсткими, чем нынешние.

Уникальное направление автомобильного кастомайзинга сложилось в Причудье. Местные рыбаки для зимней подлёдной ловли используют особым образом перестроенные автомобили, именуемые там «каракатицами». Их главное отличие –огромный дорожный просвет. Благодаря ему «каракатицы» способны преодолевать любые снежные заносы, а в случае пролома ледового покрытия наполненные воздухом громадные колеса будут удерживать автомобиль на плаву. Поскольку эти автомобили предназначены исключительно для движения по льду Чудского озера и не ездят по дорогам общего пользования, проблем с регистрацией у них нет, а свобода творчества не ограничена. Фото: Пилле Русси

Многие автовладельцы хотели бы выделить свой автомобиль из потока и сделать его более заметным. Есть и те, для которых цель - иметь машину мощнее и проходимее. Для таких клиентов в автомобильном бизнесе сформировалось направление, именуемое кастомайзингом, иначе говоря – перестройка автомобиля под заказ клиента.