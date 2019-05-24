Тереза Мэй уйдет со своего поста 7 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет со своего поста в пятницу 7 июня.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй Фото: NEIL HALL

Как сообщает BBC, сегодня большая часть британских газет опубликовала материалы, «подталкивающие» Мэй к уходу.

В марте премьер-министр в ходе встречи с консерваторами согласилась покинуть свой пост в случае, если парламент отклонит ее предложения по брекзиту.

Например, the Sun написала, что хотя Мэй и пыталась справиться с проблемами в процессе брекзита, «она совершила множество просчетов, нарушила слишком много обещаний, она не в состоянии общаться ни с народом, ни с другими политиками, и при этом слишком часто шла на компромиссы».