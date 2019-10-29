Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Swedbank
Стало известно, что в июле этого года прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank для расследования возможного отмывания денег и возможного предоставления неверных данных органам финансового надзора в 2011-2017 годах, пишет Postimees.
На основании имеющихся данных, Эстонию могли использовать как транзитную страну. По словам государственного прокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования ведется международное сотрудничество.
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