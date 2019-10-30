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Убытки Elektrilevi от шторма составили 750 000 евро

Фото: Эрик Прозес

Член правления Elektrilevi Андрес Тыниссаар рассказал сегодня в утреннем эфире Äripäev Radio, что шторм на прошлых выходных обойдется компании примерно в 750 000 евро.

По словам Тыниссаара, по итогам шторма стало ясно, что люди не знают, какие возможности можно использовать для решения проблем в случае отключения электроэнергии.