Аллан Раявее • 30 октября 2019
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Убытки Elektrilevi от шторма составили 750 000 евро
Член правления Elektrilevi Андрес Тыниссаар рассказал сегодня в утреннем эфире Äripäev Radio, что шторм на прошлых выходных обойдется компании примерно в 750 000 евро.
По словам Тыниссаара, по итогам шторма стало ясно, что люди не знают, какие возможности можно использовать для решения проблем в случае отключения электроэнергии.
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