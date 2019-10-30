В Эстонии появится система штрафных баллов для водителей

На вчерашнем заседании правительственной комиссии по дорожному движению был представлен анализ, согласно которому люди, неоднократно нарушавшие правила дорожного движения, в пять раз чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия. Исходя из этого министр экономики Таави Аас предложил ввести в Эстонии систему штрафных баллов для водителей.

Фото: Andres Putting

На июньском заседании комиссии Аас поручил Департаменту шоссейных дорог рассмотреть вопрос о наличии связи между попаданием в аварию и правонарушениями водителей. Департамент проанализировал данные за 2014-2018 годы и установил, что те, кто неоднократно совершал правонарушения на дороге, в пять раз чаще попадали в ДТП с пострадавшими.