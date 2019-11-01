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Банк российского предпринимателя, имеющего бизнес в Эстонии, лишён лицензии

Фото: Scanpix

Центробанк России сообщил, что "Эксперт Банк", принадлежащий предпринимателю Роману Стройкову, имеющему обширный бизнес в Эстонии, допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение регулятора.