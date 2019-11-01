Квота на иностранных работников не изменится

На вчерашнем заседании правительства министр внутренних дел Март Хельме предложил установить иммиграционную квоту на уровне 1314 человек. Это означает, что несмотря на возросший спрос на иностранную рабочую силу, квота на иностранных работников останется на прежнем уровне.

Министр внутренних дел Март Хельме Фото: Liis Treimann

Прием заявок на получение вида на жительство на 2019 год начался уже в декабре прошлого года, и ко 2 января квота была заполнена. Однако, по словам министра внутренних дел Марта Хельме, для повышения квоты на иностранную рабочую силу нет никаких оснований. Хельме отметил, что безвизовый режим с Украиной создал ситуацию, при которой приток рабочей силы в Эстонию велик, и ее контроль создает проблемы для полиции и Налогово-таможенного департамента.