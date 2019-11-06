Пенсионная реформа обойдется Налогово-таможенному департаменту в 3 млн

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Изменение второй пенсионной ступени на добровольную дорого обойдется департаменту. Также налоговики заметили ряд недочетов в законопроекте.

“Ознакомившись с законопроектом и пояснительными записками, хотелось бы отметить, что для реализации поправок к закону Налогово-таможенному департаменту придется выделить значительные средства на развитие инфосистем. По предварительной оценке, потребуется до 3 млн евро”, - сообщила руководитель юридического отдела департамента Марилин Михкельсон в обращении к Министерству финансов, направленном в рамках согласования законопроекта.