Раймонд Кальюлайд вступил в Социал-демократическую партию

Раймонд Кальюлайд Фото: Лийз Трейманн

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд, вышедший из Центристской партии в апреле этого года, принял решение вступить в Социал-демократическую партию, сообщает rus.err.ee.

"Это мировоззренческое решение, и в Эстонии нет партии, с которой мое мировоззрение совпадало бы в большей степени, чем с Социал-демократической партией. Каких-либо переговоров с другими партиями я не вел", - пояснил Кальюлайд.

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Официально вступить в парламентскую фракцию соцдемов, которая сейчас состоит из 11 депутатов, Кальюлайд не сможет, поскольку в Рийгикогу он избрался по списку центристов.

Кальюлайд покинул Центристскую партию в знак протеста против коалиционного соглашения с EKRE. Политик участвовал в выборах в Европейский парламент в мае 2019 года как независимый кандидат, получив поддержку 200 000 избирателей.