LHV прекращает деятельность пенсионного фонда, инвестирующего в Эстонию

Фото: Лийз Трейманн

LHV Varahaldus приняло решение о прекращении деятельности Пенсионного фонда LHV Eesti в его нынешнем виде путем слияния с Пенсионным фондом LHV L. Причиной такого решения стали непредсказуемое влияние пенсионной реформы на эстонский инвестиционный рынок и объемы фондов.

Предприятие сообщило, что пенсионный фонд LHV Eesti занимается долгосрочным инвестированием пенсионных активов в основном в отечественную экономику. Изменение второй пенсионной ступени на добровольную не способствует подобной стратегии. То есть способность фондов продолжать развитие отечественного рынка капитала попадет под влияние значительных изменений в принципах пенсионных накоплений, пояснило предприятие.