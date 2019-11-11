С 2021 года взносы Эстонии в бюджет ЕС могут вырасти на одну пятую

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В следующий бюджетный период Европейского союза 2021-2027 годов размер уплачиваемых Эстонией взносов может вырасти с 200 до 320 млн евро, а размер получаемых из Брюсселя сельхозсубсидий и средств из фондов сплочения может сократиться с 1,03 и 2,32% ВНП до 0,79 и 1,39% ВНП, соответственно, сообщает rus.err.ee.

Министерство финансов сообщило, сокращение субсидий в первую очередь связано с ростом благосостояния и размера экономики Эстонии.

При этом отмечается, что Эстония по-прежнему будет получать из Брюсселя значительно больше денег, чем выплачивать.