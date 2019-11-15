Грузооборот порта Лиепая сократился

Грузооборот порта Лиепая (Латвия) за январь-октябрь 2019 года сократился на 5,1% в сравнении с показателем соответствующего периода прошлого года – до 5 млн 928,5 тыс. тонн.

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Объем перевалки зерновых сократился на 12,1% - до 2 млн 232,2 тыс. тонн, антрацита снизился на 18,8% - до 980,1 тыс. тонн, стройматериалов увеличился на 28,5% - до 807,8 тыс. тонн, нефтепродуктов возрос на 35,1% - до 361,6 тыс. тонн. сообщает "ПортНьюс".

Количество перевезенных Ro-Ro грузов выросло на 9% - до 40 тыс. 405 ед. Количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 20% - до 33 тыс. 362 чел.

Количество судозаходов увеличилось на 8% - до 1383 единиц.