Pindi: количество сделок определяет состояние здоровья рынка недвижимости

В октябре в крупнейших городах Эстонии было совершено 1 446 сделок с квартирной собственностью. По словам члена правления Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, количество сделок является значимым индикатором на рынке недвижимости.

Фото: Meeli Küttim

«Более интенсивный или наоборот, излишне пассивный рынок свидетельствует о наличии больших проблем. За последние годы показатель количества сделок в крупнейших городах Эстонии оставался стабильным, и это свидетельствует о том, что рынок развивается спокойно, в соответствии с соотношением спроса и предложения. Никаких больших изменений в экономической среде не происходило, что можно рассматривать только как положительный момент», - сообщил он.