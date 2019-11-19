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На Батарейную тюрьму нашелся лишь один покупатель

Фото: Андрас Кралла

На открытый аукцион по продаже Батарейной тюрьмы поступило лишь одно предложение, соответствие которого требованиям будет проверено оценочной комиссией, сообщила Riigi Kinnisvara AS.

На продажу предлагаются три объекта комплекса Батарейной тюрьмы: Каларанна 28 (33 420 м2), Каларанна 30 (3544 м2) и Весиленнуки 4 (3119 м2). Назначение объектов недвижимости - жилое, коммерческое и социальное, а общее количество зданий может составлять 11. Стартовая цена аукциона - 4,5 млн евро.