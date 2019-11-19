С возможным отмыванием денег через SEB связаны 194 человека, большинство из Эстонии

SEB сообщил, что шведское телевидение располагает 194 именами, которые переводили через страны Балтии, в основном Эстонию, деньги сомнительного происхождения. По заверениям SEB, банку было об этом известно ранее, и клиентские отношения с этими лицами завершены.

“Имена, которые шведское телевидение представило нам для проверки, уже походили наш контроль и не стали для нас сюрпризом”, - сообщил SEB.