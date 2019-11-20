Аппетитный участок поссорил известных девелоперов

Перспективный участок, на котором расположены здания бывшей Балтийской мануфактуры и где в будущем мог бы быть возведён первый эстонский небоскрёб, стал причиной конфликта между владельцем земли и компанией-девелопером Endover.

Старейшая Таллиннская прядильная фабрика прекратила свою деятельность в 2006 году. Фото: Andras Kralla

Компания Endover должна была получить участок в собственность уже два года назад, однако этого не произошло. Теперь компания судится с владельцем недвижимости - фирмой Phoenix Land, принадлежащей известному сингапурскому бизнесмену Сонни Асвани, уже давно ведущему дела в Эстонии.