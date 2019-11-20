Индекс цен производителей снизился за год на 1,7%

Фото: Рауль Меэ

На индекс цен производителей наибольшее влияние оказала деревообрабатывающая промышленность. Изменение индекса цен производителей промышленной продукции в октябре составило по сравнению с сентябрем ‒0,4% и по сравнению с тем же месяцем прошлого года ‒1,7%, сообщает Департамент статистики.

По сравнению с сентябрем, на индекс цен производителей значительное влияние оказало снижение цен на производство в деревообрабатывающей промышленности и производство изделий из древесины, снабжении электро- и теплоэнергией, а также на производство бумаги. Влияние на индекс оказал также рост цен на производство электронного оборудования.