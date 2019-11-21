Бывший руководитель Novatours должен вернуть более 200 тысяч евро

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Харьюский уездный суд Эстонии принял решение в пользу Novatours OÜ. Согласно вердикту, бывший руководитель эстонского отделения компании Анреэ Уусталу должен выплатить Novatours OÜ 231 238,93 евро, сообщило предприятие.

Компания указывает, что бывший член правления Novatours OÜ (дочернее предприятие Novaturas AB в Эстонии) Анреэ Уусталу был отозван с должности из-за подозрений в незаконном присвоении активов компании. Компания обратилась в суд с требованием к Уусталу возместить ущерб.