Новый закон, призванный ловить мошенников, может повлиять на многих

С августа следующего года компании, применяющие трансграничные налоговые схемы, обязаны будут объяснять Налогово-таможенному департаменту, чем именно они занимаются. Однако, по мнению налоговых консультантов, в контексте Эстонии эта мера, во-первых, не будет эффективной, а во-вторых, понапрасну затронет множество предприятий.

По словам главы руководителя отдела налогообложения PwC Eesti Ханнеса Лентсиуса, новая мера может повлиять практически на все предприятия, проводящие трансграничные сделки.

Для начала следует пояснить, что не каждая схема - плоха и запрещена. Но если ее цель - уклонение от налогов, то здесь мы имеем дело с агрессивным налоговым планированием, для борьбы с которым и была создана соответствующая директива ЕС. Однако в Эстонии принятие этой директивы может принести дополнительную административную нагрузку и неразбериху.