Осиновский: облагать налогами акции – полная глупость. Наказать человека за то, что он развивает экономику?

Фото: Рауль Меэ

Предприниматель Олег Осиновский прокомментировал предложение банкира Индрека Нейвельта обложить 1%-м налогом людей, имеющих состояние 10 миллионов евро или выше.

«Выступление Индрека можно рассматривать как «позитивную провокацию». Иногда очень полезно утрировать вопрос и довести его практически до абсурда. После этого люди обычно просыпаются и начинают думать и обсуждать, что, безусловно, очень хорошо», - рассуждает Осиновский.