Заработок руководителей в среднем превышал заработок рабочих в 2 раза
В 2018 году средняя почасовая брутто-зарплата по-прежнему была самой высокой у руководителей, а самая низкая – у неквалифицированных рабочих.
Согласно первоначальным данным, средняя почасовая брутто-зарплата руководителей составляла 11 евро, в то время как неквалифицированные рабочие получали в час 4,63 евро, пишет ERR со ссылкой на Департамент статистики.
При этом средняя почасовая зарплата по основным сферам деятельности составляла 7,97 евро.