Виллиг: углеродная нейтральность обойдётся Bolt в €10 млн. Но это стоит того

Основатель Bolt Маркус Виллиг сказал на финской конференции Slush, что углеродная нейтральность обойдётся компании в ближайшие годы в 10 миллионов евро. Но выхлоп гораздо больше.

Фото: Slush

По словам Виллига, глобальное потепление будет главной угрозой человечеству ближайшие десятилетия, и лучшее, что могут делать предприятия, чтобы этой угрозе противостоять, – подавать личный пример. Тогда остальные тоже ему последуют.