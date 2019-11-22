Кристель Хярма • 22 ноября 2019
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Виллиг: углеродная нейтральность обойдётся Bolt в €10 млн. Но это стоит того
Основатель Bolt Маркус Виллиг сказал на финской конференции Slush, что углеродная нейтральность обойдётся компании в ближайшие годы в 10 миллионов евро. Но выхлоп гораздо больше.
По словам Виллига, глобальное потепление будет главной угрозой человечеству ближайшие десятилетия, и лучшее, что могут делать предприятия, чтобы этой угрозе противостоять, – подавать личный пример. Тогда остальные тоже ему последуют.