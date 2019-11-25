Ратас предложил отправить Ярвика в отставку

Фото: Лийз Трейманн

Премьер считает, что своими словами, действием и бездействием Ярвик создал много проблем.

Премьер-министр Юри Ратас предложил отправить в отставку министра по делам сельской жизни Марта Ярвика, пишет ERR.

По словам Ратаса, своими словами, действиями и бездействием Ярвик создал много проблем, в результате чего продолжать сотрудничество с ним крайне трудно.

Премьер также отметил, что предложил Ярвику подать в отставку по собственному желанию, но тот отказался.