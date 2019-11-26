Профсоюзы и работодатели подписали соглашение о повышении минимальной зарплаты

Фото: Майро Чинкетти, Scanpix

В понедельник, 25 ноября, работодатели и профсоюзы подписали официальное соглашение о минимальной заработной плате на 2020-2021 годы.

Соглашение предусматривает, что в 2020 году минимальная заработная плата будет составлять 584 евро в месяц, а минимальная почасовая оплата – 3,48 евро сообщает ERR.

С 2021 года минимальная зарплата увеличится до 40% от средней по стране заработной платы. Эту ставку работодатели и профсоюзы зафиксируют летом, взяв за основу летний экономический прогноз Банка Эстонии, который будет опубликован в июне.