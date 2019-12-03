Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Финский премьер-министр Антти Ринне Фото: Mikko Stig/Imago Images/Scanpix

Финский премьер-министр Антти Ринне подал сегодня в отставку и уже встретился с президентом.

Теперь есть вероятность, что Финляндию могут ожидать внеочередные выборы, так как коалиции из пяти партий завтра будет выражен вотум недоверия. С другой стороны, Yle пишет, что на данный момент выглядит вероятным, что партийный состав правительства не изменится, однако изменения произойдут в кабинете министров.

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Забастовка работников почты в Финляндии закончилась

Правительство Ринне из пяти партий вступило в должность меньше, чем полгода назад, когда руководимая им Социал-демократическая партия (СДП) одержала победу на выборах. Поводом для правительственного кризиса послужила серия крупных забастовок, начавшаяся с забастовки работников почты.

В пятницу подала в отставку министр из СДП Сирпа Паатеро, отвечающая за госкомпании. Причиной стало то, что она знала о планах почтовой фирмы понизить зарплату работникам, но предоставила об этом членам парламента вводящую в заблуждение информацию.

Позже стало известно, что Риннет тоже знал о планах и одобрил их.

Центристы с утра повторно заявили о недоверии к премьер-министру.