50-часовой хакатон принёс неожиданные идеи и решения

Хакатон, состоявшийся в рамках мирового конгресса JCI, стал возможностью развить идеи в реальные коммерческие проекты, а также найти решения для реальных социальных проблем.

Решение команды Pagerr помогает оптимизировать работу типографий. Фото: Вяйно Пооль

«В Эстонию на неделю прибыло свыше 4000 иностранных делегатов со всего мира, чтобы, среди прочего, познакомиться с историей успеха эстонского цифрового государства. Поэтому мы пригласили ведущие эстонские технологические предприятия, чтобы они рассказали о себе и своих планах на будущее. Тем, у кого есть желание добиться такого же успеха самим, мы предложили возможность сделать это на 50-часовом хакатоне», - рассказал организатор дней дигитальных инноваций Сийм Леписк.

30 идей, 16 из которых стали разрабатываться

Эстонские организации, такие как Ülemiste City, USS Security, Estonian Business School и Таллиннский Университет озвучили на хакатоне проблемы в областях образования, окружающей среды и безопасности, предложив участникам хакатона придумать для них решение. Всего было представлено 30 идей, 16 из которых были затем приняты в разработку.

Сийм Леписк , организатор хакатона Pagerr был точно осведомлён о проблеме, поскольку команда ранее занималась оптимизацией печати для типографий с помощью программы Excel.

Победителя выбрали инвесторы, предпочтением которых оказалась команда под названием Pagerr. Решение команды победителей помогает оптимизировать работу типографий и печатать на тех зонах бумажных листов, которые ранее не использовались. Подобное решение является эффективным как с экологической, так и с финансовой точки зрения, поскольку обычно неиспользованная бумага становилась мусором. «Pagerr был точно осведомлён о проблеме, поскольку команда ранее занималась оптимизацией печати для типографий с помощью программы Excel. С помощью решений, найденных на хакатоне талантливыми программистами, процесс к настоящему моменту автоматизирован, и у типографий появилась возможность экономии до 50 тонн бумаги в день», - добавил Леписк, который верит, что все проекты, попавшие в первую тройку, будут реально реализованы на коммерческом уровне.

Организатор хакатона Сийм Леписк.

Нашли решение проблемы с помощью японцев и финнов

Команда компании Operail, занявшая второе и третье места, в ходе 50-часового марафона пришла к решению, для которого в иной ситуации потребовались бы несколько месяцев. «Целью Operail было найти способ, который бы позволил сэкономить топливо, что стало бы выгодно как в экологическом, так и в финансовом плане. Предприятие оперирует 30 поездками в день, что составляет 10 000 поездок в год. В случае правильного решения здесь можно было бы сэкономить 2 миллиона литров топлива в год», - объяснил Леписк. В команду вошли не только работники Operail - её составляли на месте, и поэтому к эстонцам присоединились двое специально прилетевших в Эстонию на хакатон японских программиста, а также члены ICJ Японии и Финляндии. Общими усилиями была разработана система-помощник для машиниста, которая помогает выбрать скорость и стиль вождения, чтобы сделать перевозки ещё более эффективными.

Разделившая с Operail второе и третье место команда CureAssist продолжит работу в программе инкубатора Tehnopol Startup, которая помогает свести предприятия с нужными людьми, а также привлечь при необходимости и инвестиционные средства.

Идея хорошая, реализация посредственная

«В случае многих хороших идей наибольшим риском является их посредственная реализация. Зачастую начинают выдумывать какое-то идеальное решение, но, задавая с помощью хороших менторов правильные вопросы клиентам, приходишь к пониманию, что именно станет уникальным решением, которое приведёт к появлению клиентов. Именно поэтому хакатоны являются великолепным местом, где это сразу же становится понятным. В противном случае строится какой-то идеал, тратится огромное количество времени и денег, а в последствии не понимают, почему данное решение не находит применения», - сказал Леписк, по словам которого, половина из идей, поступивших на хакатон, были таковыми, что из них могли бы возникнуть реально функционирующие коммерческие проекты. «Теперь вопрос заключается лишь в том, хватит ли у людей сил и интереса довести эти решения до критической массы клиентов и превратить их в функционирующий бизнес».