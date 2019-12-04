Робин Шарма: из жизненных ударов следует извлекать уроки

«Когда мы молоды, то жертвуем здоровьем, чтобы стать богаче. Старея, мы тратим деньги на своё лечение и готовы всё отдать, чтобы хоть один день побыть здоровыми», - рассказал посетивший Эстонию в рамках конференции JCI (см. Справку) всемирно известный спикер и писатель Робин Шарма, чьи методы управления используют, среди прочих, NASA, Nike и Microsoft.

Робин Шарма - канадский писатель, всемирно известный специалист по мотивации, лидерству и развитию личности. Автор бестселлера «Монах, который продал свой Феррари» и других книг. Проводит семинары и читает лекции по всему миру.

По словам Шарма, в жизни играет роль не то, насколько большой у тебя счёт в банке, а то, скольких людей ты затрагиваешь своими действиями. «Нужно следить за своей физической формой, но зачастую мы этого не делаем. Физическая форма обеспечивает и умственную работу», - сказал он.