Яанус Вогельберг • 5 декабря 2019
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Министерство сельской жизни: для закрытия M.V.Wool не надо одобрения министра
Министр внутренних дел Март Хельме и министр окружающей среды Рене Кокк на прошлой неделе направили в Министерство сельской жизни запрос о том, почему производство M.V.Wool было закрыто без постановления министра. По словам вице-канцлера министерства, постановление необходимо только в случае масштабного кризиса.
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