Министерство сельской жизни: для закрытия M.V.Wool не надо одобрения министра

Завод M.V.Wool в Харку Фото: Лийз Трейманн

Министр внутренних дел Март Хельме и министр окружающей среды Рене Кокк на прошлой неделе направили в Министерство сельской жизни запрос о том, почему производство M.V.Wool было закрыто без постановления министра. По словам вице-канцлера министерства, постановление необходимо только в случае масштабного кризиса.