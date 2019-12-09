Пилле Иваск • Ану Лилль • 9 декабря 2019
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Акционер Meravita: остался без денег и смирился с этим
Мажоритарный владелец AS Medical Pharmacy Group Свен Уусъярв, член правления Хейкки Мойк, прежний финансовый руководитель Маргус Пярн и Кристина Промет из бюро Sorainen Фото: Андрас Кралла
Инвесторы, вышедшие из Investoriteliit, вздыхают с облегчением, а оставшиеся сохраняют надежду, что производитель пищевых добавок Medical Pharmacy Group (Meravita) найдет средства.
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