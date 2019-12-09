Кредитный бизнес руководителя Arco Vara остался без лицензии в Косово

Исполнительный директор IuteCredit Europe grupp и руководитель Arco Vara Тармо Сильд Фото: Эйко Кинк

Компания малого кредитования и финансовых технологий IuteCredit Europe оспаривает решение центрального банка Косово, который в пятницу отозвал лицензию на деятельность предприятия. IuteCredit подтверждает, что решение центробанка Косово не повлияет на результаты группы, поскольку работа в этой стране является малой частью портфеля предприятия, сообщила компания в пресс-сообщении.

По словам исполнительного руководителя IuteCredit Europe grupp Тармо Сильда, отзыв лицензии стал для предприятия полной неожиданностью, но это решение имеет минимальное финансовое влияние на всю группу. «Мы вышли на рынок Косово только два года назад и по сути действуем там как стартап, который только стал выходить на ожидаемый результат. Мы предоставили ведомствам обновленные бизнес-планы, и ожидали отзыва на них от властей», - описывает Сильд.