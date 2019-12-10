Официально: в Финляндии новый кабинет министров

Катри Кулмуни и Санна Марин Фото: Lehtikuva/Reuters/Scanpix

Санна Марин (34) от СДП стала самым молодым премьер-министром в мире. Финляндией будет впервые управлять «женская пятерка» - лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины, пишет Yle.

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Yle пишет, что в предыдущем правительстве Марин занимала пост министра транспорта и связи. Она заняла видную роль уже в начале года, когда замещала премьер-министра Ринне в предвыборную пору, пока тот находился на больничном. Марин и ранее собирала похвалы своему стилю управления, в том числе за решительные действия в совете города Тампере, где в том числе обсуждали запуск городского трамвая.