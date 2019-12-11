Парламент отменил «день тишины» на выборах

Фото: Андрес Хаабу, Рауль Меэ

Сегодня Рийгикогу принял в третьем чтении законопроект, отменяющий запрет на агитацию в день выборов.

Единственное место, где этот запрет будет действовать – это помещение для голосования, сообщает сайт парламента.

За законопроект под названием «Проект поправок к закону о выборах в Европейском парламенте, закону о выборах в управы местных самоуправлений, закону о выборах в Рийгикогу, закон о референдуме и уголовному кодексу (отмена ограничения на выборную агитацию в день выборов и запрета на наружную предвыборную рекламу)» проголосовали 62 депутата. Против – 23.