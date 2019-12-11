Планируемые расходы Кассы по безработице - €614 млн

Фото: Андрас Кралла

Доходы - 649,2 миллиона евро.

На сегодняшнем собрании совет Кассы по безработице единогласно утвердил бюджет организации на следующий год, согласно которому доходы Кассы по безработице запланированы в сумме 649,2 млн евро.

Согласно прогнозу, из целевого фонда страховых взносов по безработице поступит 144,1 млн евро и из целевого фонда работодателей 77,6 млн евро, из госбюджета будет выделено 401,9 млн евро и из средств Европейского социального фонда вместе с государственным софинансированием 25,6 млн евро.

Расходы Кассы по безработице на 2020 год запланированы на сумму 614,4 млн евро. Расходы на страховые возмещения, пособия и услуги рынка труда составят в общей сложности 568,3 млн евро, а на расходы на деятельность Кассы по безработице в бюджете запланирована сумма 46,1 млн евро. По сравнению с текущим годом в следующем году вырастут прежде всего расходы на пособие по безработице и пособие на трудоспособность.

На развитие навыков и обучение соискателей работы и работающих людей в бюджете следующего года запланировано 29,4 млн евро.

Также совет утвердил годовой план и программу развития Кассы по безработице на 2020 год.

Председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел, ссылаясь на бюджет и годовой план Кассы по безработице на будущий год, сказал: «Сегодня на рынке труда большой вызов – это работники с устаревшей квалификацией. Рынок труда Эстонии меняется, часть профессий исчезает, в то же время появляются новые рабочие места, на которых требуются уже другие навыки».

«Касса по безработице с каждым годом все больше делает для того, чтобы потребности рынка труда и квалификация сегодняшних работников и соискателей работы совпадали. Мы беспокоимся о том, что будет с людьми завтра, и поэтому в следующем году мы сфокусировались на получении людьми новых навыков», - говорит он.

«Касса по безработице мотивирует и работающих людей учиться и переучиваться. И результаты уже видны, все больше людей пользуются возможностью пройти дополнительные курсы или получить новую профессию, для того чтобы в будущем быть конкурентоспособными на рынке труда», - добавил Паавел.