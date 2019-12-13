Какие премии выплачивают министерства своим сотрудникам?

По надбавкам, выплачиваемым государственным служащим, Министерство юстиции явно опережает остальные ведомства. Самая высокая сумма на человека составляет там более десяти тысяч евро.

Министр юстиции Райво Аэг. Министерство выделяется крупными суммами выплат. Фото: Liis Treimann

Заработная плата всех государственных служащих публикуется 1 мая каждого года. Эта таблица доступна на веб-сайте Министерства финансов. Но существуют и надбавки, и их сумма является более деликатной темой. Такую информацию у министерств нужно запрашивать отдельно.