Деловые в эфире: итоги 2019 года и главные вопросы к 2020-му

Полина Волкова, Ярослав Тавгень, Эльконд Либман, Дмитрий Фефилов Фото: ДВ

Год близится к концу и настало время подводить экономические итоги. На этот раз мы решили изложить свои впечатления от 2019-го года не только в традиционной передовице (она выйдет в среду, 18-го декабря), но и записать подкаст, в котором мы выделяем самые значимые, на наш взгляд, события этого года и задаем свои вопросы 2020-му.

В эфире: редактор Эльконд Либман, журналисты Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень, главный редактор ДВ Полина Волкова.