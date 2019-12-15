Тревожные сигналы вокруг миллиардной инвестиции в Палдиски

Идея о строительстве метанолового завода в Палдиски поступила от швейцарского концерна Larkwater Group, управляющим которого себя называет финн Юха Микконен. Волость Ляэне-Харью уже организовала тендер на проведение планировки под застройку завода. Однако до сих пор с эстонской стороны никто не может дать ответ - а что это все-таки за швейцарский концерн, и кто такой Юха Микконен. Более того, выяснилось, что у «управляющего швейцарским концерном» имеется судимость за финансовое мошенничество.