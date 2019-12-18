Дозволы станут цифровыми

В начале декабря страны Балтии совместно с Польшей приступили к реализации проекта Diginno-Proto, целью которого является перевод международных автоперевозчиков с нынешних бумажных товарно-транспортных накладных CMR, т.н. дозволов, на электронные, что должно упростить работу транспортников на территории этих стран.

В Таллинне прошла встреча парт­нёров по проекту Diginno-Proto, представляющих Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, на которой была начата работа по переводу коммерческого автотранспорта четырёх соседних стран на элект­ронные товарно-транспортные накладные для международных грузоперевозок (e-CMR) на прост­ранстве от Эстонии до Польши.