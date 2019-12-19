Авторынок Эстонии: умеренное снижение

Продажи новых легковых автомобилей в Эстонии в ноябре снизились на 3% до 2052 машин. По оценке Ассоциации автоторговцев Эстонии (AMTEL), небольшие потери в ноябре после двухмесячного роста подтверждают прогноз, согласно которому эстонский автомобильный рынок будет сохранять стабильность и удерживать ранее достигнутый уровень.

Из 40 автомобильных новинок, появившихся на эстонском авторынка за последние 12 месяцев, в финал конкурса «Автомобиль Эстонии 2020 года» вышли шесть моделей: Audi e-tron, BMW 3 серии, Kia Xceed, Mazda3, Renault Clio и Toyota RAV4. Победителем конкурса стала Mazda3 нового поколения, набравшая 94 балла. Второе и третье места достались Renault Clio (91) и Kia XCeed (63). Далее идут BMW 3 серии (62), Toyota RAV4 (55) и Audi e-Tron (31). Tehnikamaailm

Лидерство на эстонском авторынке удерживает Toyota, реализовавшая в ноябре 351 автомобиль (+17%). Второе место по объёму продаж заняла Škoda – реализация 343 машин (+45%) обеспечила чешской марке лидерство по темпам роста. Третью строчку сохраняет Renault с показателем 246 проданных автомобилей, что на 30% выше показателя годичной давности.