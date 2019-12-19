Электромобильным дотациям дали зелёный свет

Решение об оказании денежной поддержки со стороны государства покупателям электромобилей, которое ожидалось более года, в конце концов, принято. 11 декабря министр окружающей среды Рене Кокк подписал соответствующее постановление, и после публикации его в Riigi Teataja оно вступит в силу.

Правда, ходатайства на помощь начнут принимать не сразу, а только месяц спус­тя. Такая пауза сделана для того, чтобы потенциальные покупатели не кинулись подавать заявления сгоряча, а могли бы спокойно взвесить как свои пожелания, так и реальные возможности. Поданные ходатайства будут рассматриваться в очерёдности их поступления.