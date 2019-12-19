Валерий Стефанович: год был волатильным

ДВ попросили предпринимателей поделиться своими вмечатлениями от 2019 года. По словам владельца компании Manoir Energy OÜ Валерия Стефановича, год принес его бизнесу взлеты и падения, но оказался лучше предыдущего.

Владелец Manoir Energy OÜ (специализируется на торговле нефтепродуктами) Валерий Стефанович Фото: Личный архив

Публикуем комментарий Валерия Стефановича: