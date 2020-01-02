CNN рекомендует посетить Эстонию

Национальный парк Лахемаа Фото: Анна Григорьева/PantherMedia

Эстония вошла в список стран, которые следует посетить в 2020 году по оценке CNN, передает Rus.Postimees.

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Эстония заняла 5 место в списке рекомендаций для путешествий благодаря запланированной на 2020 год Олимпиаде мира кулинарии Bocuse D'Or Europe, которая в этом году пройдет в Эстонии. Также отмечается красота местной природы, спа и старинные мыйзы.

Издание также рекомендует посетить Озерный край Лос-Лагос в Чили, Копенгаген, Мертвое море, Доминику, Голуэй (в этом году культурная столица Европы располагается на западном побережье Ирландии), Ямайку, Кыргыстан, субтропический остров Кюсю в Японии и Новую Каледонию.