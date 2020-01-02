Исследование: жители Эстонии имеют сбережения на полгода

Фото: Marius Graf

Опрос, проведенный в странах Балтии латвийской исследовательской фирмой SKDS по заказу страховой фирмы ERGO, показал, что у среднестатистического эстонского домохозяйства есть сбережения, которых хватит на 6,3 месяца.

Треть эстоноземельцев при потере регулярного дохода смогла бы поддерживать привычный образ жизни в течение одного месяца. Около десятой части эстонцев имеют сбережения, которых хватило бы на год, накоплений 8% респондентов хватило бы примерно на два года.