СМИ: Airbus впервые с 2011 года обогнал Boeing по количеству поставленных за год самолетов

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Европейский концерн Airbus впервые с 2011 года стал крупнейшим в мире производителем самолетов: компания превысила прогнозируемые показатели и поставила 863 самолета в 2019 году, опередив своего американского конкурента Boeing, передает rus.err.ee.

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Boeing на фоне проблем с моделью 737 MAX за январь-ноябрь 2019 года поставил 345 самолетов, что составляет меньше половины от показателя прошлого года за аналогичный период, когда лайнеры модели MAX поставлялись в полном объеме. За весь 2018 год Boeing поставил 806 воздушных средств, сообщил РБК.