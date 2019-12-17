Boeing остановит сборку самолетов 737 MAX

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Boeing остановит сборку самолетов 737 MAX с января следующего года. На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что не одобрит возобновление полетов Boeing 737 Mах до начала 2020 г, передают “Ведомости”.

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На открытии торгов 16 декабря акции Boeing на Нью-Йоркской бирже упали в цене на 4%, а акции одного из основных поставщиков концерна – Spirit AeroSystems Holdings – на 3,4%.

The Bell пишет, что Boeing обещает сохранить всех 12 000 специалистов, трудящихся на сборке. Однако главные проблемы ждут не столько головную компанию, сколько ее многочисленных подрядчиков: их котировки начали падать, а увольнений, вероятно, не избежать.

На площадках скопились 400 самолетов на $50 млрд, которые невозможно передать заказчикам. С момента запрета полетов Boeing-737 MAX в марте 2019 года после двух катастроф Boeing потерял не меньше $9 млрд.

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Авиакомпании прекратили эксплуатацию Boeing 737 Mах после двух крушений лайнеров – в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта этого года.

Концерн Boeing много месяцев пытался исправить ситуацию и убедить авиационные власти США в безопасности полетов. Две катастрофы серьезно сказались на продажах всех самолетов концерна. Пассажирские самолеты семейства Boeing 737 в ноябре перестали быть самыми продаваемыми в мире, уступив лидирующие позиции семейству Airbus A320.