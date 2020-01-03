«Арендный рынок был очень активным»

Фото: Raul Mee

Благодаря продолжающемуся росту экономики и наплыву трудовых мигрантов арендное жилье в Таллинне дорожает.

Месячная аренда среднестатистической двухкомнатной квартиры в спальном районе Таллинна колеблется в диапазоне 350-400 евро. В целом, цены на столичное жилье поднялись два года назад и продолжают расти, сообщила "Актуальная камера".

По данным портала City24, годовой рост арендных цен по сравнению с 2018 годом превысил 6%. На данный момент средняя цена за квадратный метр в Таллинне составляет более 16 евро.