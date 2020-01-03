Объём продукции промышленного производства и продажи на экспорт уменьшились

Согласно данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в ноябре на 7% меньше продукции, чем в этом же месяце прошлого года. Производство продукции сократилось как в обрабатывающей промышленности, так и в энергетике и горнодобывающей промышленности.

Среди наиболее весомых отраслей сократилось производство в обработке древесины, Фото: Liis Treimann

В обрабатывающей промышленности произведено по сравнению с ноябрем 2018 года на 3% меньше продукции. Объём производства уменьшился в большинстве промышленных отраслей. Среди наиболее весомых отраслей сократилось производство в обработке древесины, изделий из металла, компьютеров и электронного оборудования. При этом увеличилось производство продуктов питания и химической продукции.