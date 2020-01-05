Финляндия поднимает налоги

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С завтрашнего дня вступит в силу ряд изменений, касающихся налогообложения жителей Финляндии, пишет Yle.

Сигареты станут дороже, но налог повысят поэтапно: в начале года, в июле, в начале 2021 года и в июле 2021 года. В общей сложности за это время налог повысится в среднем на 12 %. Это означает, что пачка сигарет подорожает примерно на 95 центов.

Налог на топливо поднимется в августе. За счет повышения налога государство планирует собрать дополнительных 250 миллионов евро. Вероятно, что цена за бензин поднимется на 6,3 цента за литр, а дизеля – на 6,9 цента за литр.

Цена на лимонад поднимется в зависимости от того, сколько в лимонаде содержится сахара. В среднем бутылка лимонада подорожает примерно на 10 центов.

Налоговый вычет за проценты по ипотеке уменьшится с 25 % до 15 %. Правительство намерено полностью ликвидировать вычет по ипотеке к 2023 году.

Сократятся налоговые вычеты за траты по домашнему хозяйству (kotitalousvähennys). Сейчас можно вычесть 50 % из стоимости работы, но со следующего года эта цифра снизится до 40 %. Максимальная сумма вычета сократится с 2400 евро до 2250 евро.