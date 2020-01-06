Иран отказался выполнять основное условие «ядерной сделки»

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В Тегеране заявили, что не будут ограничивать никакими лимитами обогащение урана.

Иранские власти заявили о решении отказаться от выполнения одного из пунктов «ядерной сделки», заключенной в 2015 году. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление, прозвучавшее в эфире государственного телевидения Ирана, в Тегеране перестанут ограничивать работу центрифуг по обогащению урана, пишет РБК.

В заявлении указывается, что теперь уровень обогащения урана будет зависеть не от условий соглашения пятилетней давности, а от потребностей страны.

При этом в Тегеране особо отметили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ. Там указали, что готовы вернуться к условиям соглашения в случае снятия американских санкций.