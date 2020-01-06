Малые предприниматели хотят принимать более активное участие в переговорах о зарплате

Фото: Терье Лепп

В минувшем году в Эстонской ассоциации малых и средних предпринимателей (EVEA) стало существенно больше членов, и организация хотела бы принимать более активное участие как в развитии предпринимательской среды, так и в переговорах на тему заработных плат, передает rus.err.ee.

Президент EVEA Хейки Ритс пояснил, что административная нагрузка предпринимателя должна быть такой, чтобы у предпринимателя было время заниматься своей основной деятельностью, а не постоянно доказывать, что все под контролем и отвечает требованиям закона.

EVEA также намерена участвовать в переговорах работодателей и профсоюзов.