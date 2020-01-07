Кальюлайд: разговорами о правящей партии успеха не добиться

Раймонд Кальюлайд (в красном). В Таллинне социал-демократы и зеленые освистали главу Tallinna Linnatranspordi AS Дениса Бородича на презентации новых автобусов в декабре 2019. Фото: Лийз Трейманн

По оценке Раймонда Кальюлайда, избранного вчера председателем таллиннского округа Социал-демократической партии, оппозиционные партии могли бы быть успешнее, если бы не говорили постоянно об EKRE. Также он предпочел бы избегать сотрудничества с консерваторами и на муниципальном уровне.